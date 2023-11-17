Россияне получат контроль над своими биометрическими данными

Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) - цифровая платформа, основанная на технологии сбора и хранения личных данных по чертам лица и голосу, позволяющая однозначно подтвердить личность человека.

В аппарате вице-премьера добавили, что новые правила предоставят полный контроль над биометрическими профилями гражданам. С 1 января в личных кабинетах на портале госуслуг и в приложении "Госуслуги биометрия" появится возможность управлять всеми согласиями на обработку биометрических данных, предоставленными частным организациям. Граждане смогут в любой момент отозвать свое согласие, если не желают получать услуги конкретной организации по биометрии.