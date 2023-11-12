Россияне потратили более 2,5 миллиардов рублей в октябре на онлайн-образование

В эту нишу входят навыки, необходимые для трудоустройства или фриланса, такие как маникюр, массаж, бухгалтерия, программирование и дизайн.

Направления "Здоровье", "Психология" и "Заработок" также продемонстрировали значительный рост с оборотом более 1,3 миллиардов рублей в октябре. Проекты в сфере коучинга и курсы по нутрициологии пользуются особой популярностью.

Согласно исследованию, отмечается также внушительный рост в нишах "Эзотерика", "Финансовая грамотность", "Хобби", "Фитнес", "Отношения", "Астрология", "Рисование" и "Языки". Особенно яркую динамику продемонстрировала ниша "Психология" с ростом выручки более чем на 100% за 10 месяцев текущего года по сравнению с 2022 годом.