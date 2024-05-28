Россияне рассказали, для чего им нужны смартфоны

Опубликовано 28 мая 2024, 17:15
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Россияне рассказали, для чего им нужны смартфоныОпрос проведен среди 54 928 интернет-пользователей
Исследование медиахолдинга Rambler&Co показало, что среди российских пользователей наибольшим спросом пользуются банкинговые приложения (23%), социальные сети и мессенджеры (21%), а также различные игры и развлечения (18%). Аудио- и видеосервисы важны для 17%, а приложения для покупок и доставок для 9% респондентов.
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Однако, 15% пользователей отметили, что не будут пользоваться сервисом, если у него нет мобильного приложения. Большинство же респондентов (36%) не считают важным формат предоставления услуг — через приложение или веб-версию. Тем не менее, 28% предпочитают использовать мобильные приложения, а 21% предпочитают только веб-версии.
Интересно, что лишь 4% пользователей ограничивают себя во времени, проведенном в мобильных приложениях. Опрос, проведенный среди 54 928 интернет-пользователей, показал актуальные предпочтения российских пользователей в мобильных приложениях.