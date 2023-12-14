Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн: но нужна биометрия

Россияне смогут купить рецептурные лекарства онлайн: но нужна биометрияЭта услуга важна для маломобильных граждан и инвалидов
Согласно информации, предоставленной Центром биометрических технологий (ЦБТ), гражданам в скором времени будет предоставлена возможность оформлять рецептурные препараты онлайн с использованием их биометрических данных, пишет ТАСС.
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Новая услуга станет доступна благодаря применению государственной биометрической системы, позволяющей идентифицировать личность покупателя без необходимости предъявления паспорта в момент оформления заказа и его доставки.
Центр подчеркнул высокую социальную значимость данной услуги, особенно для маломобильных граждан и инвалидов, которым теперь не нужно лично посещать аптеку и предъявлять различные документы, что значительно экономит их время и сберегает здоровье.
Пока подтверждение покупки по биометрии будет осуществляться при получении заказа, однако в Центре не исключают возможности внедрения такой функции непосредственно в аптеках в будущем.