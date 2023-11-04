Россияне смогут собрать собственный самолет на выставке

На стендах регионов и в павильоне "Сделано нами" госкорпорация "Ростех" представила свою продукцию, придавая посетителям возможность почувствовать себя авиаконструкторами лайнеров Ил-114 и МС-21, отметили в пресс-службе.

Участники выставки могут использовать интерактивную игру "Сборка самолета", созданную специально для форума. Эта игра позволяет посетителям собирать фюзеляж самолета, выбирая носовой, средний и хвостовой отсеки, а также крыло и силовые установки с помощью джойстика. Она предоставляет реалистичный опыт сборки, отображая цех, где собираются перспективные Ил-114 и МС-21, добавили в пресс-службе.