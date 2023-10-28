Россияне смогут увидеть частное затмение Луны

Это астрономическое событие будет доступно для наблюдения на всей территории России, хотя конечный результат будет зависеть от погодных условий в каждом регионе.

В европейской части России, затмение будет видно перед полуночью, в Сибири - во второй половине ночи, а на Дальнем Востоке - под утро, на закате Луны. Из Москвы это небесное явление можно будет наблюдать до полуночи, добавили в пресс-службе планетария.

Затмение также будет видно в других частях мира, включая Европу, Азию, Австралию, Африку, Северную Америку и многие океанские регионы. В России благоприятные условия для наблюдения затмения: фазы события будут видны на всей территории страны, при условии ясной погоды.

Луна во время затмения будет находиться в созвездии Овен, рядом с ней можно будет заметить яркий Юпитер и другие звезды.