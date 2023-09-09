Россияне смогут вернуть деньги за плохо выполненный ремонт

Россияне смогут вернуть деньги за плохо выполненный ремонтСоветы от Роскачества
Россияне имеют право требовать возврата денег за некачественно выполненный ремонт жилья, сообщает Лента.ру со ссылкой на Роскачество. Для обеспечения эффективного обращения в суд в случае возникновения проблем важно соблюдать определенные этапы и иметь соответствующий договор.
Для того чтобы иметь возможность решать вопросы с подрядчиком на законных основаниях, необходимо, прежде всего, обеспечить наличие грамотно составленного договора. В России защита прав потребителей осуществляется в соответствии с "Законом о защите прав потребителей" и Гражданским кодексом РФ. Статьи 730-739 ГК РФ касаются договоров бытового подряда, к которым относятся и договоры на ремонт. В статье 730 указано, что вопросы, не урегулированные Гражданским кодексом, регулируются Законом "О защите прав потребителей".
Защита прав потребителей осуществляется путем предоставления им возможности отказаться от дополнительных услуг, не включенных в договор, или даже от всей работы. Для этого потребителю необходимо оплатить только ту часть работы, которая была выполнена.
При составлении договора очень важно перечислить все предполагаемые работы и связанные с ними расходы. Любые изменения в этих деталях возможны только с обоюдного согласия сторон и должны быть зафиксированы в дополнительных договорах.
Перед началом работ подрядчик и потребитель должны договориться о конечном результате. Если подрядчик нечетко формулирует свою позицию, то следует подумать о поиске другого подрядчика.
Что касается оплаты, то согласно статье 733 Гражданского кодекса РФ потребитель обязан оплатить материалы в полном объеме. Если в договоре указана цена, а после заключения договора стоимость материалов изменилась, то корректировки не будет. Споры, связанные с оплатой материалов, обычно решаются между потребителем и подрядчиком.
В договорах также должны содержаться подробные описания всех материалов, предоставленных потребителем, с указанием их количества, стоимости и предполагаемого использования.
Потребитель должен быть проинформирован о том, как содержать свое имущество после ремонта. Если подрядчик не предоставил такую информацию и в результате небрежности был причинен ущерб, потребитель может потребовать компенсации.
В случае обнаружения недостатков в течение пяти лет после окончания работ потребитель имеет право предъявить претензии подрядчику. Они могут потребовать устранения недостатков, исправления ошибок или возмещения расходов. Если подрядчик отказывается сотрудничать, потребитель может обратиться в суд.