Россияне смогут вернуть деньги за плохо выполненный ремонт

Для того чтобы иметь возможность решать вопросы с подрядчиком на законных основаниях, необходимо, прежде всего, обеспечить наличие грамотно составленного договора. В России защита прав потребителей осуществляется в соответствии с "Законом о защите прав потребителей" и Гражданским кодексом РФ. Статьи 730-739 ГК РФ касаются договоров бытового подряда, к которым относятся и договоры на ремонт. В статье 730 указано, что вопросы, не урегулированные Гражданским кодексом, регулируются Законом "О защите прав потребителей".

Защита прав потребителей осуществляется путем предоставления им возможности отказаться от дополнительных услуг, не включенных в договор, или даже от всей работы. Для этого потребителю необходимо оплатить только ту часть работы, которая была выполнена.

При составлении договора очень важно перечислить все предполагаемые работы и связанные с ними расходы. Любые изменения в этих деталях возможны только с обоюдного согласия сторон и должны быть зафиксированы в дополнительных договорах.

Перед началом работ подрядчик и потребитель должны договориться о конечном результате. Если подрядчик нечетко формулирует свою позицию, то следует подумать о поиске другого подрядчика.

Что касается оплаты, то согласно статье 733 Гражданского кодекса РФ потребитель обязан оплатить материалы в полном объеме. Если в договоре указана цена, а после заключения договора стоимость материалов изменилась, то корректировки не будет. Споры, связанные с оплатой материалов, обычно решаются между потребителем и подрядчиком.

В договорах также должны содержаться подробные описания всех материалов, предоставленных потребителем, с указанием их количества, стоимости и предполагаемого использования.

Потребитель должен быть проинформирован о том, как содержать свое имущество после ремонта. Если подрядчик не предоставил такую информацию и в результате небрежности был причинен ущерб, потребитель может потребовать компенсации.

В случае обнаружения недостатков в течение пяти лет после окончания работ потребитель имеет право предъявить претензии подрядчику. Они могут потребовать устранения недостатков, исправления ошибок или возмещения расходов. Если подрядчик отказывается сотрудничать, потребитель может обратиться в суд.