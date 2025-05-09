Россияне смогут запустить виртуальный салют Победы в метавселенной ВДНХ

Для участия нужно зайти в цифровую копию ВДНХ — «МетаВДНХ». На Центральной аллее виртуальной выставки можно будет собрать салют, выбрав цвета и узоры. Готовым шоу разрешат делиться в соцсетях, используя его как поздравление к 9 Мая.

Проект стал новым этапом развития метавселенной ВДНХ. В департаменте отметили, что интерактивный формат и игровые элементы призваны заинтересовать молодежь. Одновременно акция тестирует иммерсивные технологии для будущих образовательных и исторических проектов на платформе.

Кроме развлечения, «Салют Победы» включает образовательную часть. Пользователи увидят архивные материалы из коллекции Главархива Москвы, посвященные истории праздничных салютов. Выполняя задания в формате мини-игры, участники узнают, как создаются световые шоу, и станут «режиссерами» собственного представления.