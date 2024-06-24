Россияне совершили 5,2 млн биометрических оплат в 2024 году

Сервис «Оплата улыбкой», запущенный прошлым летом, уже установил около 600 тысяч терминалов по всей стране, что составляет примерно треть всех работающих терминалов в мире. Наибольшее количество транзакций происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Чаще всего оплата биометрией осуществляется в период с 12:00 до 16:00, с пиком активности в 30% всех транзакций. В ночное время с полуночи до 4:00 часов утра отмечается спад активности.

В настоящее время к сервису подключено 30 миллионов клиентов Сбера, и ежедневно этот метод оплаты пробуют по 50 тысяч человек. Среди регионов лидерами по количеству биометрических транзакций стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, Пермский край, а также Республики Татарстан и Башкортостан.