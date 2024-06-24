В России
Опубликовано 24 июня 2024, 17:12
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Россияне совершили 5,2 млн биометрических оплат в 2024 году

К сервису подключено 30 миллионов клиентов Сбера
По данным исследования Сбера, доля альтернативной оплаты в безналичных расчетах в 2024 году увеличилась более чем в 1,5 раза. С начала года россияне совершили 5,2 миллиона оплат с использованием биометрии, что делает Россию первой страной, массово применяющей эту технологию для обычных платежей.
Россияне совершили 5,2 млн биометрических оплат в 2024 году

© Ferra.ru

Сервис «Оплата улыбкой», запущенный прошлым летом, уже установил около 600 тысяч терминалов по всей стране, что составляет примерно треть всех работающих терминалов в мире. Наибольшее количество транзакций происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Чаще всего оплата биометрией осуществляется в период с 12:00 до 16:00, с пиком активности в 30% всех транзакций. В ночное время с полуночи до 4:00 часов утра отмечается спад активности.

В настоящее время к сервису подключено 30 миллионов клиентов Сбера, и ежедневно этот метод оплаты пробуют по 50 тысяч человек. Среди регионов лидерами по количеству биометрических транзакций стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области, Пермский край, а также Республики Татарстан и Башкортостан.