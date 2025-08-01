Россияне стали чаще общаться с ИИ

Пользователи проводят в среднем 19 минут в месяц, общаясь с цифровыми собеседниками. За последние полгода аудитория этих сервисов увеличилась на 500%, а объём переданных данных — в 3,6 раза. ИИ-компаньоны умеют поддерживать беседу, запоминать детали разговоров и адаптироваться под стиль общения человека. Некоторые платформы позволяют настраивать характер, внешность и даже голос виртуального помощника.

Среди самых востребованных сервисов — Character. ai, Talkie и Replika. С ними пользователи проводят до 36 минут в месяц. За шесть месяцев популярность этих ботов выросла вдвое, а трафик — в пять раз.

Чаще всего с ИИ общаются люди 36−45 лет (43%), реже — пользователи 46−55 лет (20%) и молодёжь 26−35 лет (18%). Психологическую поддержку в основном ищут те, кому от 26 до 45 лет (53%). Женщины составляют 57% аудитории и тратят 62% всего времени на диалоги с ботами.