Россияне стали чаще покупать бытовую технику

Согласно исследованию, в третьем квартале 2023 года относительно того же периода 2022 года спрос на бытовую технику у россиян вырос на 22%: на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты и электронику.

Также эксперты отметили, что самый высокий средний чек с мая по июнь в 2023 году составлял 7,5 тыс. рублей.