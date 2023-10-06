Россияне стали чаще покупать бытовую технику

23:41, 06 октября 2023
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Россияне стали чаще покупать бытовую техникуСпрос вырос в 1,5 раза
Эксперты банка "Русский стандарт" провели исследование и выяснили, что у россиян вырос спрос на бытовую технику в 1,5 раза. Результатами работы делится ТАСС.
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Интерес россиян к технике для дома и электронике заметно увеличивается. Согласно статистике банка, общее число таких покупок в третьем квартале 2023 года выросло на 45% относительно первого квартала и на 4% по сравнению со вторым кварталом текущего года.
Банк "Русский стандарт"
Согласно исследованию, в третьем квартале 2023 года относительно того же периода 2022 года спрос на бытовую технику у россиян вырос на 22%: на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты и электронику.
Также эксперты отметили, что самый высокий средний чек с мая по июнь в 2023 году составлял 7,5 тыс. рублей.