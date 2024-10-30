Россияне стали чаще покупать смартфоны Infinix и Google Pixel

По данным анализа, в III квартале 2024 года продажи смартфонов на Авито увеличились на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Примечательно, что продажи новых смартфонов выросли на 16%, тогда как вторичный рынок остался на прежнем уровне. Устройства «с рук» по-прежнему составляют 75% от общего объема продаж.

Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито, отметил два основных тренда: рост интереса к новым смартфонам и стабильные позиции китайских брендов. Это объясняется хорошим соотношением цены и качества, а также официальными поставками и авторизованными сервисами.

Apple остается лидером по количеству продаж, составив 63% всех проданных устройств, с увеличением на 4% по сравнению с прошлым кварталом. Средняя цена нового iPhone составляет 56 400 рублей. Samsung занимает второе место с долей 12%, его продажи выросли на 6%. Третье место у Xiaomi с долей 11%.

Среди китайских брендов наибольший рост продаж показали смартфоны Google (+37%) и Infinix (+29%). Тем временем продажи HONOR и HUAWEI снизились на 34% и 20% соответственно.