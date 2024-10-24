Россияне стали чаще покупать «умные» колонки

Россияне стали чаще покупать «умные» колонкиРост спроса на технологии от «Яндекса» и «Сбера»
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За указанный период россияне приобрели 3,3 миллиона умных колонок на общую сумму 27 миллиардов рублей. Средняя цена устройства составила 8,1 тысячи рублей. Лидерами рынка стали колонка «Яндекс.Станция», которая занимает 90% сегмента, а также устройства компании «Сбер», такие как SberBoom.
По словам Екатерины Иксановой, руководителя департамента «Телеком и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо, умные колонки пользуются высокой популярностью благодаря развитию голосовых ассистентов от «Яндекса» и «Сбера». Современные устройства становятся не только развлекательными, но и полноценными цифровыми помощниками. С их помощью пользователи могут управлять умным домом, включая освещение, телевизоры и кондиционеры, а также взаимодействовать с ассистентами, которые ведут диалог и запоминают контекст общения.