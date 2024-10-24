Россияне стали чаще покупать «умные» колонки

За указанный период россияне приобрели 3,3 миллиона умных колонок на общую сумму 27 миллиардов рублей. Средняя цена устройства составила 8,1 тысячи рублей. Лидерами рынка стали колонка «Яндекс.Станция», которая занимает 90% сегмента, а также устройства компании «Сбер», такие как SberBoom.

По словам Екатерины Иксановой, руководителя департамента «Телеком и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо, умные колонки пользуются высокой популярностью благодаря развитию голосовых ассистентов от «Яндекса» и «Сбера». Современные устройства становятся не только развлекательными, но и полноценными цифровыми помощниками. С их помощью пользователи могут управлять умным домом, включая освещение, телевизоры и кондиционеры, а также взаимодействовать с ассистентами, которые ведут диалог и запоминают контекст общения.