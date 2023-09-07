Россияне стали чаще сдавать бытовую технику в ремонт

Наиболее популярной оказалась плита, спрос на ремонт вырос на 234%, затем идет холодильник, спрос 82%, а далее посудомоечные и стиральные машины, где 37% и 35% соответственно. Из мелкой бытовой техники лидируют кофемашины, спрос на ремонт вырос на 119%, пылесосы на 50% и микроволновые печи на 27%.

Александр Сёмочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах поделился тем, что растущий спрос связан с расширением услуг предлагаемых мастерами. За лето объявлений от специалистов по ремонту крупной бытовой техники выросло на 37%, а мелкой на 23%. К тому же чаще всего выгоднее отремонтировать текущую технику, чем искать и покупать новую.