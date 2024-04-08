Опубликовано 08 апреля 2024, 18:19
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Россияне стали чаще заряжать электромобили на станциях Эн+В прошлом году
Пресс-служба российского энерго-металлургического холдинга сообщила о значительном увеличении числа зарядных сессий на станциях «Эн+» в прошлом году. По сравнению с 2022 годом, число сессий выросло на 13% и достигло более 44,7 тысяч. Также отмечается увеличение общего потребления электроэнергии на 20%, достигнув 265 тысяч киловатт-часов.
В настоящее время сеть «Эн+» насчитывает 19 электрозаправочных станций, из которых 18 расположены в Иркутской области, а одна — в аэропорту «Емельяново» Красноярского края. Наибольший спрос на зарядные станции наблюдался в июле, августе и сентябре, что объясняется сезоном отпусков и увеличением поездок в популярные туристические направления Иркутской области, такие как озеро Байкал, поселок Листвянка и город Байкальск, отметили в пресс-службе.