Россияне стали чаще заряжать электромобили на станциях Эн+

В настоящее время сеть «Эн+» насчитывает 19 электрозаправочных станций, из которых 18 расположены в Иркутской области, а одна — в аэропорту «Емельяново» Красноярского края. Наибольший спрос на зарядные станции наблюдался в июле, августе и сентябре, что объясняется сезоном отпусков и увеличением поездок в популярные туристические направления Иркутской области, такие как озеро Байкал, поселок Листвянка и город Байкальск, отметили в пресс-службе.