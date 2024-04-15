Россияне стали ещё чаще покупать телевизоры с огромными диагоналями экранов

Опубликовано 15 апреля 2024, 20:48
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Россияне стали ещё чаще покупать телевизоры с огромными диагоналями экрановВ первом квартале 2024 года
Группа М. Видео-Эльдорадо сообщила о росте продаж телевизоров с большой диагональю на российском рынке в первом квартале 2024 года. По предварительным данным, продажи таких телевизоров выросли на 21% и 51% для экранов с диагональю 55 и 65 дюймов соответственно, а ультра большие экраны размером 76 дюймов и выше увеличились на 118%.
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Коммерческий директор компании Олег Муравьев отметил, что рынок телевизоров остается стабильным по количеству проданных единиц, но наблюдается значительный рост продаж крупных экранов. В среднем россияне меняют свой телевизор раз в 5 лет, и сегодня все больше предпочитают модели с большими диагоналями.
Эксперты также отмечают снижение стоимости крупных телевизоров и расширение выбора брендов на рынке. Наиболее популярными среди них стали Haier, Samsung, TCL, Hisense, Toshiba, Skyworth и Grundig. Особый рост продаж наблюдается у отечественного бренда Яндекс, предлагающего телевизоры с голосовым помощником.