Россияне стали ещё чаще покупать телевизоры с огромными диагоналями экранов

Коммерческий директор компании Олег Муравьев отметил, что рынок телевизоров остается стабильным по количеству проданных единиц, но наблюдается значительный рост продаж крупных экранов. В среднем россияне меняют свой телевизор раз в 5 лет, и сегодня все больше предпочитают модели с большими диагоналями.

Эксперты также отмечают снижение стоимости крупных телевизоров и расширение выбора брендов на рынке. Наиболее популярными среди них стали Haier, Samsung, TCL, Hisense, Toshiba, Skyworth и Grundig. Особый рост продаж наблюдается у отечественного бренда Яндекс, предлагающего телевизоры с голосовым помощником.