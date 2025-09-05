Россияне стали меньше тратить на аренду самокатов

В России
Во втором квартале 2025 года рынок городского проката электросамокатов впервые за пять лет показал спад в денежном выражении. По данным аналитического проекта T-Data сервиса T-Pay, объем трат на аренду снизился на 5% по сравнению с прошлым годом.
Одновременно количество поездок продолжает расти: число транзакций увеличилось на 17%. Однако средний чек за поездку уменьшился сразу на 19%. Это связано с изменением тарифов и с тем, что россияне теперь чаще используют самокаты для коротких поездок вместо длительных прогулок.

Еще в 2021 году средний чек составлял 161 рубль, а к 2024 году снизился до 113 рублей. Во втором квартале 2025 года показатель опустился до 101 рубля и, по прогнозам аналитиков, может достичь 95 рублей к концу года.

Популярность кикшеринга при этом сохраняется. За пять лет количество транзакций выросло в шесть раз. В низкий зимний сезон 2025 года число оплат проката также увеличилось: в первом квартале рост составил 95% к предыдущему году, во втором — 17%.

Сервисы активно внедряют новые тарифные модели. Многие пользователи выбирают подписки или покупку пакетов минут, что снижает итоговую стоимость поездки. Особенно востребованы короткие поездки до 20 минут — на них приходится более 90% аренды в крупных городах.

Исследование показало, что самокаты чаще всего арендуют в вечерние часы с 16:00 до 21:00, а реже всего — ночью. Средний чек в разное время суток колеблется: самые дорогие поездки фиксируются поздно ночью в выходные, а самые дешевые — утром в будни.

Основная аудитория сервиса — молодые люди до 25 лет, их почти две трети. Пользователи от 25 до 45 лет составляют треть, а старше 45 лет самокаты берут редко. Женщины в общей массе — 23%, но тратят они чуть больше, так как совершают более длительные поездки.

