Россияне стали меньше тратить на аренду самокатов

Популярность кикшеринга при этом сохраняется. За пять лет количество транзакций выросло в шесть раз. В низкий зимний сезон 2025 года число оплат проката также увеличилось: в первом квартале рост составил 95% к предыдущему году, во втором — 17%.

Сервисы активно внедряют новые тарифные модели. Многие пользователи выбирают подписки или покупку пакетов минут, что снижает итоговую стоимость поездки. Особенно востребованы короткие поездки до 20 минут — на них приходится более 90% аренды в крупных городах.

Исследование показало, что самокаты чаще всего арендуют в вечерние часы с 16:00 до 21:00, а реже всего — ночью. Средний чек в разное время суток колеблется: самые дорогие поездки фиксируются поздно ночью в выходные, а самые дешевые — утром в будни.

Основная аудитория сервиса — молодые люди до 25 лет, их почти две трети. Пользователи от 25 до 45 лет составляют треть, а старше 45 лет самокаты берут редко. Женщины в общей массе — 23%, но тратят они чуть больше, так как совершают более длительные поездки.