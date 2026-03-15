Россияне стали реже поддаваться на уловки телефонных мошенников

Среди ключевых нововведений — запрет на подмену телефонных номеров и блокировка удаленного доступа к счетам при подозрительных операциях. Также заработали правила ограничения на количество сим-карт в одни руки: до 20 для россиян и до 10 для иностранцев. Кроме того, появился механизм самозапрета на выдачу кредитов и блокировка сообщений для входа на «Госуслуги» во время звонка.

В МВД отметили и эффект от введения уголовной ответственности за сбор персональных данных, передачу банковских карт и использование сим-боксов. Теперь следователи могут внесудебно блокировать счета с похищенными деньгами. Все эти меры помогли снизить темпы прироста киберпреступлений.