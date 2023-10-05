Россияне стали в три раза меньше смотреть телевизорСогласно всероссийскому опросу
Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время пленарного заседания медиафорума «Енисей.рф» рассказал, что по данным всероссийского опроса общественного мнения россияне стали в три раза меньше смотреть телевизор, пишет ТАСС.
Доля не смотрящих телевизор россиян с 2018 года выросла в три раза, с 13% до 31%.
В 2018 году признавались, что телевизор смотрят, а в интернет ни ногой, 23%. Сейчас еще меньше - 16%. А вот группа активных интернетчиков, тех, кто говорит нам, что не включает телевизор, наоборот, выросла в три раза, с 13% до 31% за последние пять лет, рост быстрый.
Также по словам Валерия Федорова большая часть россиян использует и интернет, и телевидение как информационный источник. Но, также есть «и совсем счастливые люди», к ним относятся те, кто не используют ни интернет, ни телевизор, сейчас они составляют 2%, добавил директор ВЦИОМ.