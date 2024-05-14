Россияне стали всё чаще пользоваться цифровыми услугами

Типичный пользователь цифровых услуг в России — человек с высшим образованием и хорошим материальным положением, проживающий в крупных городах. Большинство опрошенных (85%) отметили, что цифровизация повлияла на комфорт их повседневной жизни в последние несколько лет.

Однако, почти половина респондентов (46%) выразили опасения относительно безопасности своих данных, а 40% озабочены невозможностью оценить качество товаров или услуг до их приобретения, а также возможными проблемами при отсутствии интернета или сбоях в работе системы.

Опрос, проведенный 28 апреля, собрал мнение 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.