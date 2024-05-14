Россияне стали всё чаще пользоваться цифровыми услугами

Опубликовано 14 мая 2024, 15:45
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Россияне стали всё чаще пользоваться цифровыми услугами81%
Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что 81% россиян регулярно используют электронные услуги. Из них каждый третий обращается к ним ежедневно, а каждый пятый — несколько раз в неделю.
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Типичный пользователь цифровых услуг в России — человек с высшим образованием и хорошим материальным положением, проживающий в крупных городах. Большинство опрошенных (85%) отметили, что цифровизация повлияла на комфорт их повседневной жизни в последние несколько лет.
Однако, почти половина респондентов (46%) выразили опасения относительно безопасности своих данных, а 40% озабочены невозможностью оценить качество товаров или услуг до их приобретения, а также возможными проблемами при отсутствии интернета или сбоях в работе системы.
Опрос, проведенный 28 апреля, собрал мнение 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.