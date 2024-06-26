Россияне все чаще смотрят видео без звука: исследование Яндекс Рекламы

Основной предпочтительный гаджет для просмотра видеоконтента оказался смартфон, который используют 84% респондентов. Ноутбуки и ПК выбирают 51%, а устройства с функцией смарт-ТВ и планшеты — 30% и 19% соответственно.

Среди популярных видеоформатов россияне отдают предпочтение развлекательным контентам, особенно фильмам и сериалам, причем 76% опрошенных смотрели их за последний месяц. Кроме того, значительное число пользователей обращает внимание на короткие видео до одной минуты, которым уделяют внимание две трети респондентов.

Важным элементом восприятия видео стали субтитры, которыми регулярно пользуются 56% пользователей. Эта функция делает просмотр контента удобнее и доступнее, особенно для молодежи, где доля использования субтитров достигает 68%.

С учетом тенденции к просмотру без звука и популярности субтитров, добавление текстовой информации в видеорекламу становится ключевым моментом для повышения эффективности и вовлеченности аудитории.