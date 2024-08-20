В России
Опубликовано 20 августа 2024, 23:06
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Россияне все чаще стали выбирать смартфоны с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ

Рассказали в МегаФон
Специалисты МегаФона сообщили, что наблюдается резкий рост интереса россиян к смартфонам с большим объемом памяти. В первой половине 2024 года спрос на устройства с 256 ГБ увеличился в 2,4 раза, а на модели с 512 ГБ — в 6,9 раза. Особенно заметен рост интереса к смартфонам с 512 ГБ, где увеличение составило целых 590%.
Россияне все чаще стали выбирать смартфоны с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ

© Ferra.ru

На фоне этих изменений спрос на устройства с 128 ГБ остался стабильным. На данный момент самые популярные объемы памяти среди россиян следующие: 128 ГБ — у более 50% владельцев, 256 ГБ — у 27% покупателей, и 64 ГБ — у 22%.

В 2023 году популярность занимали модели с 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ. Теперь лидерами являются смартфоны с большими объемами памяти. На рынке доминируют Xiaomi с объемом 32 ГБ, Realme с 64 ГБ и 128 ГБ, а Tecno занимает первую позицию среди устройств с 256 ГБ.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов отмечает, что растущий интерес к большим объемам памяти связан с увеличением объемов данных, таких как фотографии и видео. В будущем ожидается, что спрос на смартфоны с памятью от 256 ГБ продолжит расти, а модели с меньшим объемом будут использоваться для детей или в качестве второго устройства.