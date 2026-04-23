Росстандарт подтвердил соответствие измерительных приборов НПП «Эталон»

Датчик МЦДТ 0922 выполнен во взрывозащищенном исполнении и позволяет одновременно измерять температуру в нескольких точках. Он предназначен для работы в шахтах, на мерзлых грунтах и во взрывоопасных зонах. Устройство оснащено гибким кабелем, сохраняющим свойства при экстремальных температурах, и защищено от пыли и влаги.

Пирометр ПД-7 измеряет температуру в диапазоне от 500 до 2500 °C для расплавов, сыпучих и твердых материалов. Компактная оптическая головка и гибкое волокно позволяют использовать прибор в труднодоступных местах.