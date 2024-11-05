Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ноутбуки

Два новых стандарта, ГОСТ Р 71 174−2024 и ГОСТ Р 71 202−2024, впервые вводят основные термины и требования к ноутбукам. Первый стандарт описывает такие определения, как ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютер, а также механические и виртуальные клавиатуры, сенсорные дисплеи и док-станции.

Второй стандарт устанавливает требования к безопасности ноутбуков. Согласно документу, устройства должны соответствовать общим требованиям безопасности при сборке, обслуживании и эксплуатации. Также прописаны меры защиты от поражения электрическим током, которые должны быть учтены в технических условиях и документации на конкретные модели.

Кроме того, стандарты вводят классификацию ноутбуков на несколько типов: общепользовательские, игровые, образовательные, мобильные графические станции и устройства для особых условий эксплуатации. В соответствии с новыми требованиями, ноутбуки должны состоять из материнской платы, батареи, клавиатуры и других компонентов, размещенных в едином корпусе.

Стандарты также задают технические характеристики для встроенных веб-камер, тачпадов и средств удаленной блокировки, а также требуют испытаний для проверки ударопрочности и пылевлагозащищенности.