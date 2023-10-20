Рост ИТ-сектора в Нижегородской области превысил среднеотраслевые темпы

С 2018 года доля ИТ-сектора в экономике Нижегородской области выросла на 1,5 процента, поднявшись с 3,5 до 5 процентов. За последние пять лет общий объем государственной поддержки ИТ-отрасли в регионе составил около 770 миллионов рублей, и также в 2022 году было выделено рекордное для региона количество средств — 476 миллионов рублей.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул необходимость создания условий для комфортной работы ИТ-предприятий и специалистов, а также активизации программ по подготовке квалифицированных кадров, в соответствии с национальными целями в области цифровой экономики.