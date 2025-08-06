Ростех автоматизирует кадровые процессы с помощью новой ИТ-экосистемы

Новая автоматизированная система управления персоналом (АС УП) уже включает базовый функционал. Она упрощает работу с организационной структурой, штатным расписанием, учётом рабочего времени и кадровым делопроизводством. В системе доступны 51 справочник, 130 типовых форм документов и более 150 отчётов.

Платформа интегрирована с другими корпоративными системами Ростеха, включая управление финансами, закупками и промышленной безопасностью. По данным разработчиков, автоматизация позволяет сократить время на рутинные операции на 80% и снизить затраты на 30%.

Опыт внедрения подобных решений на предприятиях оборонно-промышленного комплекса уже показал положительные результаты. Отмечается повышение точности отчётности, сокращение сроков согласования документов и улучшение взаимодействия между подразделениями.

В перспективе систему планируют дополнить функциями подбора, оценки и развития персонала. Также разрабатываются модули для управления командировками. К 2030 году платформу внедрят во всех организациях Ростеха.