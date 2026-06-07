В России
Опубликовано 07 июня 2026, 19:11
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Ростех и Иркутская область расширяют выпуск самолетов МС-21

Соглашение о развитии авиапроизводства
На Петербургском международном экономическом форуме Ростех и правительство Иркутской области обновили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава госкорпорации Сергей Чемезов и губернатор Игорь Кобзев. Стороны намерены увеличить серийный выпуск самолетов МС-21 и развивать транспортную инфраструктуру в регионе.
Ростех и Иркутская область расширяют выпуск самолетов МС-21

© Ferra.ru

Ключевым направлением остается авиапромышленность. Запланировано техническое перевооружение Иркутского авиазавода (филиал ПАО «Яковлев»). Это позволит нарастить производство импортозамещенного лайнера МС-21. Губернатор Кобзев отметил, что правительство поддерживает предприятие, помогая с инфраструктурой и подготовкой кадров. Чемезов назвал Иркутскую область важнейшим центром отечественного авиастроения.

Соглашение также предусматривает поставку в регион автобусов НЕФАЗ 5299−40−52 производства ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу «КАМАЗ»). Этот экологичный транспорт уже зарекомендовал себя на городских маршрутах.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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