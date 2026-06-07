Ростех и Иркутская область расширяют выпуск самолетов МС-21

Ключевым направлением остается авиапромышленность. Запланировано техническое перевооружение Иркутского авиазавода (филиал ПАО «Яковлев»). Это позволит нарастить производство импортозамещенного лайнера МС-21. Губернатор Кобзев отметил, что правительство поддерживает предприятие, помогая с инфраструктурой и подготовкой кадров. Чемезов назвал Иркутскую область важнейшим центром отечественного авиастроения.

Соглашение также предусматривает поставку в регион автобусов НЕФАЗ 5299−40−52 производства ПАО «НЕФАЗ» (входит в группу «КАМАЗ»). Этот экологичный транспорт уже зарекомендовал себя на городских маршрутах.