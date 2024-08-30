Ростех и NtechLab внедрят ИИ-технологии в Новосибирской области

Соглашение предполагает внедрение цифровых технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения безопасности, модернизации транспортной инфраструктуры и повышения эффективности служб ЖКХ в регионе.

Технология FindFace Multi от NtechLab уже используется для распознавания лиц и поиска правонарушителей. С октября 2023 года с её помощью найдено 721 разыскиваемое лицо, включая 66 пропавших без вести. В будущем планируется расширение функций, включая распознавание оставленных предметов и отслеживание трафика для оптимизации транспортных маршрутов.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук сообщил, что также компания предложит решения для медицинской видеоаналитики, включая анализ КТ- и МРТ-снимков мозга.