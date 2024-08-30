Ростех и NtechLab внедрят ИИ-технологии в Новосибирской области

Опубликовано 30 августа 2024, 16:361 мин.
Ростех и NtechLab внедрят ИИ-технологии в Новосибирской областиНовые цифровые решения обеспечат безопасность и модернизацию инфраструктуры
В рамках Международного форума «Технопром» в Новосибирске подписано соглашение между компанией NtechLab и Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Документ подписали генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук и министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.
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Соглашение предполагает внедрение цифровых технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения безопасности, модернизации транспортной инфраструктуры и повышения эффективности служб ЖКХ в регионе.
Технология FindFace Multi от NtechLab уже используется для распознавания лиц и поиска правонарушителей. С октября 2023 года с её помощью найдено 721 разыскиваемое лицо, включая 66 пропавших без вести. В будущем планируется расширение функций, включая распознавание оставленных предметов и отслеживание трафика для оптимизации транспортных маршрутов.
Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук сообщил, что также компания предложит решения для медицинской видеоаналитики, включая анализ КТ- и МРТ-снимков мозга.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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