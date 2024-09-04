Ростех и Сбер подписали соглашение о цифровизации медицины

Опубликовано 04 сентября 2024, 13:581 мин.
Ростех и Сбер подписали соглашение о цифровизации медициныДля промышленных работников
В рамках Восточного экономического форума госкорпорация Ростех и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровизацию промышленной медицины. Партнерство фокусируется на внедрении ИТ-систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения управления здоровьем работников на промышленных предприятиях.
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Николай Волобуев, заместитель генерального директора Ростех, отметил, что автоматизация медицинских процессов и внедрение передовых ИТ-решений помогут повысить качество медицинской помощи и создать эффективную систему предиктивной аналитики. Это позволит раннее выявление заболеваний и профилактику, а также продление профессионального долголетия сотрудников.
Соглашение включает разработку ИТ-инструментов для анализа медицинской информации и автоматизацию рутинных процессов управления здоровьем. Новые технологии помогут в оценке результатов профосмотров, условий труда и отдыха.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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