Ростех и Сбер подписали соглашение о цифровизации медицины

Николай Волобуев, заместитель генерального директора Ростех, отметил, что автоматизация медицинских процессов и внедрение передовых ИТ-решений помогут повысить качество медицинской помощи и создать эффективную систему предиктивной аналитики. Это позволит раннее выявление заболеваний и профилактику, а также продление профессионального долголетия сотрудников.

Соглашение включает разработку ИТ-инструментов для анализа медицинской информации и автоматизацию рутинных процессов управления здоровьем. Новые технологии помогут в оценке результатов профосмотров, условий труда и отдыха.