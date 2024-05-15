Ростех и Транснефть объединят усилия для защиты от кибератак

Подписание соглашения прошло при участии высших руководителей обеих компаний. Стороны договорились о совместной работе по предотвращению, выявлению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру.

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев отметил, что их компания активно развивает свою информационную инфраструктуру и готова к вызовам в сфере кибербезопасности. В свою очередь, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул важность консолидации усилий крупных компаний для эффективной защиты от киберугроз.