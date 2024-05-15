Ростех и Транснефть объединят усилия для защиты от кибератак

Опубликовано 15 мая 2024, 22:13
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Ростех и Транснефть объединят усилия для защиты от кибератакПодписано соглашение
Госкорпорация Ростех и ПАО «Транснефть» заключили соглашение о совместном противодействии кибератакам и другим угрозам в области информационной безопасности. Документ предусматривает консультации, обмен рекомендациями и опытом в борьбе с киберугрозами.
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Подписание соглашения прошло при участии высших руководителей обеих компаний. Стороны договорились о совместной работе по предотвращению, выявлению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру.
Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев отметил, что их компания активно развивает свою информационную инфраструктуру и готова к вызовам в сфере кибербезопасности. В свою очередь, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул важность консолидации усилий крупных компаний для эффективной защиты от киберугроз.