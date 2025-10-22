Ростех и ведущие вузы договорились о подготовке инженеров

С Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» планируется развивать образовательные программы «Крылья Ростеха» и «Ростех.Арсенал». В планах — создание Передовой инженерной школы и развитие производственной аспирантуры.

С МГТУ им. Баумана и МФТИ корпорация будет работать над ранней профориентацией школьников. На базе школы № 58 сформируют предпрофессиональные классы по направлениям авиастроения, IT и медицинского приборостроения.

Ростех уже сотрудничает с 350 школами-партнёрами и 140 университетами в 45 регионах. Ежегодно около 4 тысяч абитуриентов поступают на целевые программы корпорации. В инженерных классах по стране обучаются примерно 5,5 тысячи школьников.

Программа включает подготовку иностранных студентов по военно-техническим направлениям. Это поможет выполнять контрактные обязательства с зарубежными партнёрами и формировать пул специалистов, работающих с российскими технологиями.