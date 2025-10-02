Ростех и «Завод роботов» будут вместе развивать робототехнику

Как отметили стороны, сотрудничество будет способствовать достижению целей национального проекта «Средства производства и автоматизация». Согласно ему, к 2030 году Россия должна занять 25-е место в мире по плотности роботизации предприятий.

«РТ-Техприемка», выступающая центром компетенций по роботизации в Ростехе, заинтересована в создании современных роботизированных комплексов. В рамках этой работы уже разработаны решения серии «Кибермодуль» для обслуживания станков и сварки. Партнерство с «Заводом роботов» позволит добиться синергии в укреплении технологического суверенитета, сообщил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорина.

Со своей стороны, основатель «Завода роботов» Андрей Гартунг отметил, что применение отечественных роботов на российском программном обеспечении является важным условием для обеспечения безопасности данных и технологического развития промышленных предприятий, особенно с государственным участием.