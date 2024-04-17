Ростех импортозаместил фрезерные станки для авиа- и оборонной промышленности

Новые вертикальные фрезерные центры VMB63 и VMB70 позволяют выполнять широкий спектр операций, включая сверление, нарезание резьбы, прямолинейное и контурное фрезерование, а также растачивание отверстий и канавок.

Станок VMB63 оснащен пятиосевой системой и предназначен для изготовления сложных деталей, а его обработка по пяти осям координат обеспечивает высокую точность и ускоряет процесс. Модель VMB70, в свою очередь, выполнена в трехосевом исполнении и предназначена для обработки заготовок больших размеров. Этот станок обладает усиленной конструкцией и более жесткой станиной, что повышает его эффективность.

Управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению Семён Якубов отметил, что целью разработки новых моделей является обеспечение российского рынка отечественными продуктами. Планируется, что до 2030 года более половины станков для российского рынка будут производиться в России.