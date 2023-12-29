“Ростех” импортозаместил костные вибраторы для слуховых аппаратов

Разработанный компонент специалистами НПП «Исток» им. Шокина, входящим в структуру «Росэлектроники», представляет собой ключевой элемент, передающий звуковой сигнал через кости черепа непосредственно во внутреннее ухо. Эта разработка состоит из десятка миниатюрных элементов с антикоррозионными покрытиями различных материалов.

Замгендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации, управляющей организацией «Росэлектроника», Андрей Чендаров, отметил, что НПП «Исток» им. Шокина уже получил заказ на изготовление первой партии элементов для слуховых аппаратов.

Эта инновационная разработка поможет российским производителям продолжить выпуск слуховых устройств, что становится особенно актуальным после прекращения поставок импортных компонентов.