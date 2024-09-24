Ростех импортозаместит шлифовальный станок для авиационной отрасли

Станок SXS 512 использует технологию глубинного шлифования и работает в автоматическом режиме, позволяя обрабатывать сложные узлы, такие как замок лопатки газотурбинных двигателей. Управляющий директор по станкостроению Госкорпорации Ростех Семен Якубов отметил, что этот проект соответствует стратегическим задачам импортозамещения и повышает конкурентоспособность отечественной промышленности.

Станок обладает многозадачностью и оснащен двухосевым столом с автоматизированной заменой компонентов, что минимизирует ручное вмешательство. SXS 512 способен обрабатывать более десяти видов материалов, включая термообработанные стали и жаропрочные сплавы. Завершение изготовления опытного образца планируется на конец этого года.