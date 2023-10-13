«Ростех» испортозаместил маркировочные огни для глиссад аэродромов

Эти огни устанавливаются в районе глиссады на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и обеспечивают видимость линии на расстоянии до 3000 метров с воздуха благодаря своему красно-оранжевому излучению.

Огонь каждой лампы включает разрядный канал с газовым наполнением в кварцевой оболочке, и они получают энергию непосредственно от ЛЭП, что делает их полностью автономными. Маркировочные огни были успешно протестированы в Ленинградской области и сертифицированы по нормам ИКАО.

По словам генерального директора НИИ ГП «Плазма» Сергея Максимова, разработка обеспечивает безопасность полетов, особенно в тех случаях, когда высоковольтные провода могут представлять серьезную угрозу.