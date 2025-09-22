Ростех испытал дрон для посева семян и внесения удобрений

Устройство оснащено баками для жидких веществ и механизмом для работы с гранулированными материалами. С его помощью можно распределять удобрения, высевать семена и проводить обработку растений. Взлётная масса дрона составляет около 90 килограммов, а полезная нагрузка достигает 30 килограммов. Максимальная скорость полёта — до 40 километров в час. Продолжительность работы без подзарядки не менее получаса.

Беспилотник оборудован системой машинного зрения. Это позволяет автоматически собирать информацию о состоянии урожая, определять влажность почвы и выявлять проблемные участки. Полученные данные дают возможность аграриям быстрее принимать решения и планировать будущую урожайность.