Ростех испытал дрон для посева семян и внесения удобрений

22 сентября 2025
Ростех испытал дрон для посева семян и внесения удобренийБеспилотник анализирует состояние полей
Устройство оснащено баками для жидких веществ и механизмом для работы с гранулированными материалами. С его помощью можно распределять удобрения, высевать семена и проводить обработку растений. Взлётная масса дрона составляет около 90 килограммов, а полезная нагрузка достигает 30 килограммов. Максимальная скорость полёта — до 40 километров в час. Продолжительность работы без подзарядки не менее получаса.
Беспилотник оборудован системой машинного зрения. Это позволяет автоматически собирать информацию о состоянии урожая, определять влажность почвы и выявлять проблемные участки. Полученные данные дают возможность аграриям быстрее принимать решения и планировать будущую урожайность.