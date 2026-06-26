В России
Опубликовано 26 июня 2026, 19:49
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Ростех испытал отечественный энергоагрегат АПН-30 для ТЭК

Установка прошла испытания
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, провел приемочные испытания энергоагрегата АПН-30, предназначенного для автономного электроснабжения нефтяных и газовых объектов. Разработку создало специальное конструкторское бюро «Турбина».
Ростех испытал отечественный энергоагрегат АПН-30 для ТЭК

© «Высокоточные комплексы»

Установка мощностью 30 кВт полностью выполнена из российских комплектующих и рассматривается как замена зарубежным аналогам. После испытаний оборудование планируют направить на опытно-промышленную эксплуатацию на автоматическую газораспределительную станцию в Краснодарском крае.

АПН-30 может использоваться не только на месторождениях, но и на промышленных предприятиях как резервный источник питания при отключении электричества. Производитель также разрабатывает линейку газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 300 кВт.

Новый агрегат оснащен системами для эксплуатации в полевых условиях и рассчитан на обслуживание с использованием отечественных запчастей. В дальнейшем его планируют включить в реестр российской промышленной продукции.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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