Ростех испытал отечественный энергоагрегат АПН-30 для ТЭК

Установка мощностью 30 кВт полностью выполнена из российских комплектующих и рассматривается как замена зарубежным аналогам. После испытаний оборудование планируют направить на опытно-промышленную эксплуатацию на автоматическую газораспределительную станцию в Краснодарском крае.

АПН-30 может использоваться не только на месторождениях, но и на промышленных предприятиях как резервный источник питания при отключении электричества. Производитель также разрабатывает линейку газотурбинных энергоагрегатов мощностью до 300 кВт.

Новый агрегат оснащен системами для эксплуатации в полевых условиях и рассчитан на обслуживание с использованием отечественных запчастей. В дальнейшем его планируют включить в реестр российской промышленной продукции.