Опубликовано 19 августа 2025, 14:59
Ростех испытал первый российский компактный источник питания для серверов

Устройство обеспечит бесперебойную работу оборудования
Госкорпорация Ростех завершила испытания первого отечественного компактного источника питания для серверов. Разработка предприятия «Калугаприбор» отличается высокой энергоэффективностью и надежностью. Серийный выпуск продукции начнется уже в этом году.
Новые источники питания созданы на базе платформы «Титан» и представлены в нескольких модификациях мощностью от 800 до 1600 Вт. Их КПД достигает 89%, что соответствует высшему классу энергоэффективности по международному стандарту 80 PLUS Platinum.

Устройство использует модульную конструкцию с двумя параллельно работающими блоками. При выходе одного из них из строя нагрузка автоматически перераспределяется на исправный модуль, что исключает перебои в питании серверного оборудования.

Разработка оснащена системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. В режиме реального времени она передает данные о температуре компонентов, напряжении сети и других рабочих параметрах, позволяя оперативно выявлять потенциальные неисправности.

Как отметили в компании, российский рынок остро нуждается в подобных отечественных решениях. В ближайшее время производитель планирует расширить линейку источников питания, чтобы полностью закрыть потребности отрасли.