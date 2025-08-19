Ростех испытал первый российский компактный источник питания для серверов

Новые источники питания созданы на базе платформы «Титан» и представлены в нескольких модификациях мощностью от 800 до 1600 Вт. Их КПД достигает 89%, что соответствует высшему классу энергоэффективности по международному стандарту 80 PLUS Platinum.

Устройство использует модульную конструкцию с двумя параллельно работающими блоками. При выходе одного из них из строя нагрузка автоматически перераспределяется на исправный модуль, что исключает перебои в питании серверного оборудования.

Разработка оснащена системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. В режиме реального времени она передает данные о температуре компонентов, напряжении сети и других рабочих параметрах, позволяя оперативно выявлять потенциальные неисправности.

Как отметили в компании, российский рынок остро нуждается в подобных отечественных решениях. В ближайшее время производитель планирует расширить линейку источников питания, чтобы полностью закрыть потребности отрасли.