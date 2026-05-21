Ростех испытал титановый порошок ПТ-3 В для 3D-печати деталей двигателей

В центральной измерительной лаборатории проверили гранулометрический состав, текучесть, насыпную плотность и морфологию частиц. На каждый вид испытаний сделали до 60 высокоточных замеров. Использовали лазерные анализаторы размеров частиц и сканирующие электронные микроскопы. Аттестацию планируют полностью завершить до конца июня.

Сертифицированный материал поможет контролировать качество при изготовлении деталей авиационных двигателей. Он снизит риск брака и расхождений при приемке продукции, а также упростит и ускорит процесс сертификации. Лаборатория оснащена 47 единицами оборудования и обеспечивает полный цикл контроля: от входной проверки порошков до разрушающих испытаний готовых изделий.