Ростех испытал титановый порошок ПТ-3 В для 3D-печати деталей двигателей

21 мая 2026
Ростех испытал титановый порошок ПТ-3 В для 3D-печати деталей двигателейФракция от 20 до 63 микрон создана методом газовой атомизации
Центр аддитивных технологий Ростеха завершил лабораторные исследования нового отечественного титанового порошка для 3D-печати. Речь идет о сплаве ПТ-3 В фракцией от 20 до 63 микрон. Материал создан методом газовой атомизации.
В центральной измерительной лаборатории проверили гранулометрический состав, текучесть, насыпную плотность и морфологию частиц. На каждый вид испытаний сделали до 60 высокоточных замеров. Использовали лазерные анализаторы размеров частиц и сканирующие электронные микроскопы. Аттестацию планируют полностью завершить до конца июня.
Сертифицированный материал поможет контролировать качество при изготовлении деталей авиационных двигателей. Он снизит риск брака и расхождений при приемке продукции, а также упростит и ускорит процесс сертификации. Лаборатория оснащена 47 единицами оборудования и обеспечивает полный цикл контроля: от входной проверки порошков до разрушающих испытаний готовых изделий.