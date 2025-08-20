Ростех изготовил остекление для кабин новых поездов

Остекление изготовлено из термоупрочнённого силикатного стекла, собранного в стеклопакет. Технология включает энергосберегающее покрытие, обеспечивающее низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию. Испытания подтвердили устойчивость конструкции к динамическим нагрузкам и ударам.

Предпритие «Технология» обеспечивает около 70% потребностей российского рынка в остеклении для локомотивов. Компания специализируется на производстве крупногабаритных оптических изделий из органических материалов, которые отличаются лёгкостью и прочностью. Эта продукция особенно востребована для высокоскоростных магистралей.

Новая платформа «Трансмашхолдинга» поддерживает различные силовые установки: электрические, дизельные, водородные и газовые. Остекление уже используется в современных составах, включая поезда «Москва-2024» на Замоскворецкой линии метро.