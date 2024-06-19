Ростех начал массовую подготовку специалистов по кибербезопасности

Опубликовано 19 июня 2024, 12:33
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Ростех начал массовую подготовку специалистов по кибербезопасностиНаправление будет расширяться
Академия Ростеха и компания «РТ-Информационная безопасность» запустили программу подготовки специалистов в области кибербезопасности и цифровой культуры. Обучение пройдут не только IT-специалисты, но и представители различных профессий, что позволит сформировать корпоративную культуру безопасного поведения в цифровой среде.
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Программа охватывает современные технологии кибербезопасности, навыки распознавания цифровых рисков и алгоритмы действий при угрозах. Слушатели ознакомятся с мерами противодействия утечкам конфиденциальной информации и изучат типичные ошибки при работе с персональными данными.
Количество кибератак растет, и их предотвращение требует профессиональных навыков. Новая программа направлена на обучение сотрудников различных профессий, чтобы каждый знал, как предотвратить утечку данных и распознать цифровые угрозы.
Ростех планирует расширить направления обучения по кибербезопасности в ближайшие два года, что подчеркнул заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.