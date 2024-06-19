Ростех начал массовую подготовку специалистов по кибербезопасности

Программа охватывает современные технологии кибербезопасности, навыки распознавания цифровых рисков и алгоритмы действий при угрозах. Слушатели ознакомятся с мерами противодействия утечкам конфиденциальной информации и изучат типичные ошибки при работе с персональными данными.

Количество кибератак растет, и их предотвращение требует профессиональных навыков. Новая программа направлена на обучение сотрудников различных профессий, чтобы каждый знал, как предотвратить утечку данных и распознать цифровые угрозы.

Ростех планирует расширить направления обучения по кибербезопасности в ближайшие два года, что подчеркнул заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.