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В России
Опубликовано 27 мая 2024, 12:00
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Ростех начал поставлять комплектующие для первого российского спутника

"Экспресс-АМУ4"
В Госкорпорации Ростех сообщили, что холдинг «Росэлектроника», который входит в Госкорпорацию, закончил разработку комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4». Эти актуаторы будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника, и их поставка уже началась.
Ростех начал поставлять комплектующие для первого российского спутника

© Ferra.ru

Актуаторы — это устройства автоматического управления, которые включают в себя различные механизмы, используемые в космической технике.

Разработка актуаторов была проведена в Специальном конструкторском бюро по релейной технике (СКТБ РТ) в составе «Росэлектроники». Они позволят спутнику переключать радиосигналы разных диапазонов, обеспечивая связь и передачу данных, отметили в Госкорпорации.

СКТБ РТ планирует завершить поставки комплектующих до середины 2025 года. Этот спутник станет первым российским аппаратом, полностью собранным из отечественных компонентов.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Ростех
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#спутник
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#разработка