Опубликовано 27 мая 2024, 12:00
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Ростех начал поставлять комплектующие для первого российского спутника"Экспресс-АМУ4"
В Госкорпорации Ростех сообщили, что холдинг «Росэлектроника», который входит в Госкорпорацию, закончил разработку комплектующих для первого полностью отечественного спутника «Экспресс-АМУ4». Эти актуаторы будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника, и их поставка уже началась.
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Актуаторы — это устройства автоматического управления, которые включают в себя различные механизмы, используемые в космической технике.
Разработка актуаторов была проведена в Специальном конструкторском бюро по релейной технике (СКТБ РТ) в составе «Росэлектроники». Они позволят спутнику переключать радиосигналы разных диапазонов, обеспечивая связь и передачу данных, отметили в Госкорпорации.
СКТБ РТ планирует завершить поставки комплектующих до середины 2025 года. Этот спутник станет первым российским аппаратом, полностью собранным из отечественных компонентов.