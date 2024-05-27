Ростех начал поставлять комплектующие для первого российского спутника

Актуаторы — это устройства автоматического управления, которые включают в себя различные механизмы, используемые в космической технике.

Разработка актуаторов была проведена в Специальном конструкторском бюро по релейной технике (СКТБ РТ) в составе «Росэлектроники». Они позволят спутнику переключать радиосигналы разных диапазонов, обеспечивая связь и передачу данных, отметили в Госкорпорации.

СКТБ РТ планирует завершить поставки комплектующих до середины 2025 года. Этот спутник станет первым российским аппаратом, полностью собранным из отечественных компонентов.