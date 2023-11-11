Ростех начал производить оборудование для проверки электромагнитного фона

Новая аппаратура предназначена для измерения напряженности магнитного поля на рабочих местах, находящихся близко к источникам повышенного излучения, таким как линии электропередачи или томографы. Электромагнитное излучение влияет на здоровье работников и производительность труда.

В госкорпорации отметили, что с начала 2020 года федеральное законодательство требует измерения напряженности электромагнитного поля при проведении специальной оценки условий труда. Оборудование "Росэлектроники" позволит выполнять эти измерения с высокой точностью, соответствуя санитарно-эпидемиологическим нормам. Новые возможности оборудования могут существенно улучшить заботу о здоровье сотрудников и повысить производительность труда.