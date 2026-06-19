Ростех начал серийный выпуск LC-фильтров для космической техники

Разработкой устройств занимался Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Фильтры предназначены для подавления высокочастотных помех, выделения нужных диапазонов и обработки сигналов. Они могут разделять близкие по частоте сигналы, помогая сохранить качество передачи данных.

Габариты изделий составляют 2,5×2,0 мм. Конструкции устойчивы к воздействию космического излучения и внешних факторов. Дискретные модели выпускаются в металлостеклянных герметичных корпусах, а интегральные выполнены на керамической подложке со встроенными элементами. Новые решения используются для отечественной радиоэлектроники и задач импортозамещения.