В России
Опубликовано 19 июня 2026, 18:34
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Ростех начал серийный выпуск LC-фильтров для космической техники

Компоненты для связи и радиолокации
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал серийное производство дискретных и интегральных LC-фильтров, которые применяются в системах связи космических аппаратов, радиолокационном и телекоммуникационном оборудовании.
Ростех начал серийный выпуск LC-фильтров для космической техники

© Ferra.ru

Разработкой устройств занимался Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Фильтры предназначены для подавления высокочастотных помех, выделения нужных диапазонов и обработки сигналов. Они могут разделять близкие по частоте сигналы, помогая сохранить качество передачи данных.

Габариты изделий составляют 2,5×2,0 мм. Конструкции устойчивы к воздействию космического излучения и внешних факторов. Дискретные модели выпускаются в металлостеклянных герметичных корпусах, а интегральные выполнены на керамической подложке со встроенными элементами. Новые решения используются для отечественной радиоэлектроники и задач импортозамещения.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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