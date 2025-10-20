Ростех начал серийный выпуск новых светочувствительных матриц

Новые матрицы способны работать в условиях экстремальных температур, сильной вибрации и повышенной влажности. Это расширяет возможности их применения в транспортном машиностроении, нефтегазовой отрасли и специальной технике.

Производством компонентов занимается Центральный научно-исследовательский институт «Электрон». Испытания опытных образцов подтвердили их соответствие техническим и эксплуатационным требованиям.

Особенность матрицы заключается в сочетании миниатюризации, энергоэффективности и аналогового интерфейса. Для этого применена отечественная КМОП-технология с техпроцессом 180 нм, позволяющая интегрировать систему формирования изображения на одном кристалле. Такой подход снижает энергопотребление и уменьшает стоимость конечного устройства.