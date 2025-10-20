В России
Опубликовано 20 октября 2025, 23:50
1 мин.

Ростех начал серийный выпуск новых светочувствительных матриц

Устройства с разрешением 4K предназначены для спецтехники
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, запустил серийное производство российских светочувствительных матриц с разрешением 4K. Разработка предназначена для систем машинного зрения, промышленной автоматизации и телевизионного наблюдения.
Ростех начал серийный выпуск новых светочувствительных матриц

© «Росэл»

Новые матрицы способны работать в условиях экстремальных температур, сильной вибрации и повышенной влажности. Это расширяет возможности их применения в транспортном машиностроении, нефтегазовой отрасли и специальной технике.

Производством компонентов занимается Центральный научно-исследовательский институт «Электрон». Испытания опытных образцов подтвердили их соответствие техническим и эксплуатационным требованиям.

Особенность матрицы заключается в сочетании миниатюризации, энергоэффективности и аналогового интерфейса. Для этого применена отечественная КМОП-технология с техпроцессом 180 нм, позволяющая интегрировать систему формирования изображения на одном кристалле. Такой подход снижает энергопотребление и уменьшает стоимость конечного устройства.