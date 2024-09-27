Ростех начал тестировать датчики «Вулкан» для атомных станций

Разработкой «Вулкана» занимается Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП), единственный в России производитель магнитоуправляемых герметизированных контактов. Датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и контролируют процесс их закрытия, не требуя электропитания. Благодаря компактным размерам и высокой надежности, датчики способны работать при температурах до 350 градусов Цельсия и выдерживают механические удары с ускорением до 150g.

Кроме того, датчики имеют первую категорию сейсмостойкости, что обеспечивает их работоспособность даже при максимальных расчетных землетрясениях. Генеральный директор РЗМКП Сергей Максимов подчеркнул, что данная разработка уникальна и позволит значительно повысить безопасность работы атомных станций.