Опубликовано 03 октября 2025, 21:14
Ростех начал выпуск германиевых пластин для батарей космических аппаратов

Производство открыто в Красноярске
Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, организовал в Красноярске первое в России промышленное производство полированных германиевых пластин. Эти компоненты служат основой для солнечных элементов, используемых в космической технике и возобновляемой энергетике.
На создание производства было направлено более 328 миллионов рублей. Значительную часть инвестиций — 222 миллиона рублей — составил льготный заём Фонда развития промышленности.

До настоящего времени российский рынок примерно на 90% зависел от импорта подобной продукции, при среднегодовой потребности около 50 тысяч пластин. Новое предприятие способно существенно сократить эту зависимость.

Германиевые пластины применяются в фотоэлектрических преобразователях для космических аппаратов. Солнечные элементы на их основе отличаются повышенным КПД около 30%, радиационной стойкостью и длительным сроком службы — более 15 лет.

Технологический процесс был полностью разработан специалистами красноярского предприятия «ГЕРМАНИЙ».