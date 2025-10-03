Ростех начал выпуск германиевых пластин для батарей космических аппаратов

На создание производства было направлено более 328 миллионов рублей. Значительную часть инвестиций — 222 миллиона рублей — составил льготный заём Фонда развития промышленности.

До настоящего времени российский рынок примерно на 90% зависел от импорта подобной продукции, при среднегодовой потребности около 50 тысяч пластин. Новое предприятие способно существенно сократить эту зависимость.

Германиевые пластины применяются в фотоэлектрических преобразователях для космических аппаратов. Солнечные элементы на их основе отличаются повышенным КПД около 30%, радиационной стойкостью и длительным сроком службы — более 15 лет.

Технологический процесс был полностью разработан специалистами красноярского предприятия «ГЕРМАНИЙ».