Ростех начал выпуск остекления для новых поездов метро

Помимо московских поездов, такое остекление будет использоваться и в поездах метро Санкт-Петербурга. Планируется изготовление комплектов для 40 поездов московского метро и 7 поездов петербургского. Первые комплекты для головных вагонов уже отправлены заказчику.

Особенностью остекления является нанесение на его поверхность пленки оксида металла, которая обеспечивает равномерное обогревание конструкции. Такая технология позволяет сохранить прозрачность стекла даже при больших перепадах температуры. Толщина пленки составляет менее 60 нанометров, что тоньше человеческого волоса.

Производство остекления для новых поездов метро является частью широкого проекта модернизации общественного транспорта и обновления его технической базы.