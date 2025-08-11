В России
Опубликовано 11 августа 2025, 22:21
1 мин.

Ростех начал выпуск отечественного спецклея для электроники

Материал заменит импортные аналоги в защищённых устройствах
Госкорпорация Ростех запустила серийное производство специальных клеевых составов для радиоэлектронной промышленности. Разработка холдинга «Росэл» призвана заменить импортные аналоги, ранее использовавшиеся при производстве защищённой электроники.
Ростех начал выпуск отечественного спецклея для электроники
© Umberto

Новый клей обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью (до 10,5 Вт/м*К), что сопоставимо с металлами. Материал сохраняет свойства в широком температурном диапазоне — от −60°C до +175°C. Плотность состава составляет не менее 3,6 г/см³, что обеспечивает надёжное соединение без образования пустот.

Разработка Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) применяется при создании микросборок для защищённых ноутбуков, радаров и систем управления. В отличие от пайки, клей не требует высоких температур для отверждения, что исключает деформацию чувствительных компонентов.

Как отмечают в компании, материал не содержит растворителей и позволит снизить себестоимость производства. Продукт уже прошёл испытания и защищён патентом.