Ростех начал выпуск отечественного спецклея для электроники

Новый клей обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью (до 10,5 Вт/м*К), что сопоставимо с металлами. Материал сохраняет свойства в широком температурном диапазоне — от −60°C до +175°C. Плотность состава составляет не менее 3,6 г/см³, что обеспечивает надёжное соединение без образования пустот.

Разработка Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) применяется при создании микросборок для защищённых ноутбуков, радаров и систем управления. В отличие от пайки, клей не требует высоких температур для отверждения, что исключает деформацию чувствительных компонентов.

Как отмечают в компании, материал не содержит растворителей и позволит снизить себестоимость производства. Продукт уже прошёл испытания и защищён патентом.